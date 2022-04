Invasion de l'Ukraine - Poutine a "l'espace politique" pour se retirer d'Ukraine, estime Boris Johnson

Le président russe Vladimir Poutine dispose de "l'espace politique" nécessaire pour mettre fin à son invasion de l'Ukraine, en partie grâce à la censure instaurée en Russie, a déclaré mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson."Compte tenu du soutien massif de la Russie à ce qu'il fait, de l'apparente indifférence des médias russes à l'égard de ce qui se passe réellement en Ukraine, le paradoxe est que Poutine dispose de beaucoup d'espace politique pour faire marche arrière et se retirer", a déclaré Boris Johnson sur TalkTV. La Russie affirme que son invasion de l'Ukraine est une "opération militaire spéciale" et a menacé de prison toute personne donnant une version différente des événements. En conséquence, M. Poutine pourrait dire au peuple russe que l'opération lancée en Ukraine a été "une réussite", et qu'elle est "techniquement un succès", a déclaré M. Johnson. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises contre la possibilité d'une escalade des combats en Ukraine vers un conflit nucléaire, l'Occident envoyant à Kiev des armes de plus en plus puissantes. Mais M. Johnson a insisté sur le fait que l'Occident n'avait pas besoin de faire de concessions malgré la menace nucléaire. "Je pense qu'il (Poutine) a beaucoup d'espace, il a beaucoup de marge de manoeuvre", a-t-il insisté. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.