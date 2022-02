Invasion de l'Ukraine - Poutine rejoint Assad et Loukachenko sur la liste des dirigeants sanctionnés par l'UE

Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell a confirmé vendredi soir ce qui avait filtré durant la journée: les 27 ont mis sur la liste des personnes sanctionnées par l'UE dans le cadre des agressions contre l'Ukraine le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse, à l'issue d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères. "Laissez-moi vous rappeler que les seuls dirigeants au monde qui sont sanctionnés par l'UE sont Assad, de Syrie, Loukachenko, de Biélorussie, et désormais Poutine, de Russie", a indiqué l'Espagnol. "C'est un pas important". (Belga)

