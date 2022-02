Invasion de l'Ukraine - Roman Abramovich se met en retrait de la gestion de Chelsea

Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, a annoncé samedi dans un communiqué qu'il se met en retrait de la gestion du club et la cède aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea."Au cours des près de 20 ans où j'ai été le propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours considéré mon rôle comme un gardien du club, dont le travail consiste à s'assurer de connaître autant de succès qu'aujourd'hui ainsi qu'à construire l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", a expliqué Abramovich. "J'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea la gestion et le soin du club. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veilleur aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters." Abramovich ne précise pas si cette décision est temporaire. (Belga)