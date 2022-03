Invasion de l'Ukraine - Russie: démission du directeur musical du Bolchoï

Le chef d'orchestre russe Tugan Sokhiev a annoncé dimanche avoir quitté ses fonctions de directeur musical du Théâtre Bolchoï à Moscou et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, suite aux événements en Ukraine, se disant opposé à "tout conflit sous quelque forme que ce soit"."Face à l'option impossible de choisir entre mes musiciens russes et français bien-aimés, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de directeur musical du Théâtre Bolchoï à Moscou et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse avec effet immédiat", écrit-il dans un communiqué. (Belga)