Invasion de l'Ukraine - Russie: plus de 800 manifestants contre le conflit en Ukraine arrêtés

Plus de 800 personnes manifestant dimanche contre l'opération militaire russe en Ukraine ont été interpellées à travers 37 villes de Russie, selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.Des journalistes de l'AFP ont vu plusieurs manifestants être arrêtés brutalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), la deuxième ville du pays. Dans la capitale, quelques dizaines de personnes avaient bravé l'interdiction de manifester en se rassemblant sur la place du Manège, près du Kremlin. Au moins 100 manifestants et un journaliste ont été emmenés par des policiers, selon un correspondant de l'AFP sur place. Plusieurs policiers avaient tracé la lettre "Z" sur leurs casques, signe de reconnaissance exprimant un soutien aux soldats russes déployés en Ukraine. En début de soirée, le ministère de l'Intérieur a indiqué que près de 300 personnes avaient été interpellées dans la capitale pour "différentes violations de l'ordre public", précisant que des poursuites judiciaires étaient envisagées contre eux. A Saint-Pétersbourg, où de nombreux autocars de police étaient visibles dans le centre, les manifestants ont tenté de se faire discrets. Selon OVD-Info, au moins 156 personnes y ont quand même été interpellées dans la journée. Malgré l'interdiction, des pacifistes se rassemblent quotidiennement en Russie pour dénoncer l'intervention militaire en Ukraine. Bien que leur nombre soit limité, la simple tenue de ces rassemblements est notable, tant la répression est forte. Ceux qui manifestent s'exposent systématiquement à des amendes, voire à de longues peines d'emprisonnement selon les poursuites engagées contre eux. En tout, depuis le 24 février, au moins 14.700 personnes ont été interpellées en Russie lors de manifestations contre le conflit, selon OVD-Info. Rien que dimanche dernier, plus de 5.000 manifestants avaient été arrêtés, un chiffre d'une ampleur inédite pour une seule journée. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.