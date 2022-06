Invasion de l'Ukraine - Seize morts, 59 blessés dans la frappe russe sur un centre commercial

Le bilan d'une frappe de missile russe lundi contre un centre commercial de Krementchouk en Ukraine s'est alourdi à seize morts et 59 blessés, a fait savoir le chef des services de secours ukrainiens."A l'heure actuelle, nous avons connaissance de 16 morts et de 59 blessés, dont 25 sont hospitalisés. Les informations sont en cours d'actualisation", a indiqué Sergiy Kruk sur Telegram dans la nuit de lundi à mardi. Les secours se concentrent principalement sur le "sauvetage, l'enlèvement des débris et l'extinction des incendies", selon M. Kruk, qui a ajouté que "tous les groupes d'intervention travaillent en mode intense" et que "les travaux se poursuivront 24 heures sur 24." "Je tiens à insister une fois de plus: ne négligez pas les alertes aériennes!" a-t-il prévenu. (Belga)