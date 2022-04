Invasion de l'Ukraine - Ukraine: six civils tués dans la région de Lougansk

Six civils ont été tués samedi dans des frappes russes près du village de Guirské, dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé dans la soirée le gouverneur régional."Pendant toute la journée, la commune de Guirské a essuyé de denses frappes russes", a écrit Sergiï Gaïdaï sur Telegram. "Six habitants de la communauté sont morts", a-t-il ajouté. (Belga)

