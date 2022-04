Invasion de l'Ukraine - Un bureau de la Croix-Rouge dans l'est de l'Ukraine touché par un bombardement russe

Un bureau de la Croix-Rouge à Dobropillia, dans l'est de l'Ukraine, a été touché samedi par un bombardement russe. Selon l'ONG, six immeubles résidentiels ont été endommagés par les bombardements.Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, huit bureaux de l'organisation humanitaire ont été touchés, a écrit sur Twitter la Croix-Rouge ukrainienne, avec une photo des bâtiments touchés à Dobropillia. Selon les autorités ukrainiennes, sept personnes, dont trois enfants, ont été blessées lors de ces bombardements. Dobropillia se situe dans la région de Donetsk, épicentre des combats. Le gouverneur de la région russe de Koursk a rapporté de son côté samedi que des Ukrainiens avaient tiré sur un poste-frontière. Il n'y aurait eu aucune victime. Un bâtiment des douanes aurait pris feu. La Russie a en outre signalé une attaque ukrainienne sur Briansk, plus au nord de la Russie. Michailo Podoljak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a, lui, affirmé au site The Kyiv Independant que ces nouvelles étaient des provocations russes, pour justifier le bombardement de cibles telles que Kiev. (Belga)

