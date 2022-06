Invasion de l'Ukraine - Un loup et deux ours ukrainiens en Belgique, à Oudsbergen

Une équipe du Centre d'aide à la nature (Natuurhulpcentrum) d'Oudsbergen est sur le chemin du retour jeudi soir après une opération de sauvetage de deux ours ukrainiens et d'un loup. Les animaux ont été accueillis temporairement par le zoo polonais de Poznan après leur évacuation des zones bombardées.Les deux ours proviennent du zoo de Mena, dans la ville de Chernihiv, près de Kiev. Il s'agit d'un frère et d'une sœur, tous deux âgés de sept ans. "Les ours sont en bonne santé, même s'ils montrent des signes de comportement stéréotypé", explique Frederik Thoelen du Centre d'aide à la nature. "C'est souvent le signe d'une vie dans une cage trop petite." Le loup, un mâle adulte, a été confisqué à des particuliers et se trouvait dans un refuge polonais. En raison du manque d'espace, seul le loup peut être placé en quarantaine au Centre d'aide à la nature lui-même. Les ours seront pris en charge par le parc Bellewaerde pendant deux mois. Après la période de quarantaine, les deux animaux seront amenés à Oudsbergen, dans la province du Limbourg. L'équipe devrait arriver avec les animaux vers minuit. Avant cela, le centre a également recueilli deux lions et deux caracals (félins) provenant des zones touchées. (Belga)

