Invasion de l'Ukraine - Washington lance un "observatoire" pour documenter des "crimes de guerre" en Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé mardi la création d'un "observatoire du conflit", doté initialement de six millions de dollars, pour "recueillir, analyser et partager largement les preuves des crimes de guerre" qu'ils imputent à la Russie en Ukraine.Cette nouvelle initiative vise notamment à "préserver des informations" publiques ou des données de satellites commerciaux en respectant les "normes internationales", afin qu'elles puissent alimenter toute procédure visant à faire rendre des comptes aux responsables d'"atrocités", a déclaré le département d'Etat dans un communiqué. "Une plateforme en ligne partagera avec le public la documentation de l'Observatoire du conflit, afin d'aider à réfuter les efforts de désinformation de la Russie", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont formellement accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, notamment contre les civils, et se sont engagés à œuvrer afin que leurs auteurs mais aussi les commanditaires rendent des comptes. Le président américain Joe Biden a personnellement qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et de "boucher", et est allé plus loin que son propre gouvernement en estimant que Moscou perpétrait un "génocide" en Ukraine. (Belga)

