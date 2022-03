Invasion de l'Ukraine - Washington se dit "surpris" par la proposition de la Pologne de lui remettre ses Mig-29

Les Etats-Unis se sont dits "surpris" mardi par la proposition de la Pologne de leur remettre tous ses avions Mig-29 que l'Ukraine souhaiterait récupérer."A ma connaissance, ils ne nous avaient pas consultés préalablement", a déclaré la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire. "Je pense que c'est une annonce surprise de la part des Polonais", a-t-elle ajouté. Elle a précisé qu'elle avait pris part, juste avant cette audition, à une réunion où elle aurait "entendu parler" d'une telle décision si elle avait fait l'objet d'une coordination avec Varsovie. "Mais comme vous le savez, nous avons été en consultation avec eux depuis quelques jours au sujet de cette demande des Ukrainiens pour recevoir leurs avions", a-t-elle rappelé. Dimanche, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait déclaré, lors d'une visite en Moldavie, que les Etats-Unis "travaillaient activement" sur un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine afin de combattre l'invasion russe. Une des questions en suspens était notamment la possibilité pour Washington de remplacer ces Mig-29 par des chasseurs américains dans la flotte polonaise. Les Mig-29, de conception soviétique, pourraient être maniés par des pilotes ukrainiens. "Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein" en Allemagne "et de les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis", a annoncé mardi le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué. (Belga)