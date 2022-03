Invasion de l'Ukraine - Zelensky évoque des éventuels pourparlers de paix avec le Premier ministre israélien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett de l'agression russe dans son pays et de la perspective d'éventuels pourparlers de paix, a-t-il annoncé sur Twitter samedi soir.Volodymyr Zelensky a également demandé à M. Bennett de l'aider à libérer les otages ukrainiens. Parmi eux, le maire de Melitopol, une ville du sud-est de l'Ukraine. Selon Kiev, il a été enlevé par des soldats russes. Plus tôt dans la journée, M. Zelensky a déclaré que Jérusalem pourrait être un site possible pour des négociations de paix avec le président russe Vladimir Poutine. Israël peut jouer un rôle dans ce domaine, avait-t-il ajouté. Naftali Bennett joue depuis un certain temps le rôle de médiateur dans le conflit. Le Premier ministre israélien s'est rendu à Moscou la semaine dernière pour une rencontre personnelle avec Vladimir Poutine. (Belga)

