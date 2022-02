Invasion de Ukraine - L'armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes du sud

L'armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, au quatrième jour de son invasion du pays."Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS. (Belga)

