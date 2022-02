Invasion de Ukraine - "L'obscurité passera", dit le ministre de la Défense pour donner du courage à son peuple

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksy Reznikov, a encouragé ses soldats qui sont sur le front depuis plusieurs jours pour contrer l'offensive russe. "L'obscurité passera, l'aube est proche", a-t-il déclaré dans une publication sur Facebook.M. Reznikov a évoqué "trois jours qui ont changé notre pays et le monde à jamais". Mais les Russes n'ont pas réussi à conquérir la capitale Kiev, observe-t-il. "Au lieu de cela, je vois une armée héroïque, une garde victorieuse, des garde-frontières intrépides, des secouristes dévoués, des policiers fiables et des anges médicaux infatigables." Le ministre ukrainien de la Défense a ainsi complimenté ses troupes. "Chaque heure qui passe, de plus en plus de gens se rendent compte qu'une telle armée n'existe nulle part ailleurs en Europe", a-t-il déclaré. (Belga)