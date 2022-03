Invasion de Ukraine - Le tirage du Mondial féminin de basket avec une "équipe à déterminer" au lieu de la Russie

Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine de basket, programmé jeudi à Sydney, en Australie, comptera une équipe "To Be Determined" (à déterminer) à la place de la Russie, qui a été suspendue. La Fédération internationale de basket (FIBA) l'a annoncé mardi soir.Quelques heures plus tôt, la fédération internationale avait annoncé que les équipes russes "ne seraient plus autorisées à participer aux compétitions FIBA jusqu'à nouvel avis", après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Jeudi, pour le tirage au sort de la Coupe du monde féminine, une équipe "à déterminer" sera insérée à la place de la Russie. Elle sera ensuite versée dans un groupe "sans aucune considération géographique". "Le Bureau Central de la FIBA déterminera en temps voulu quel pays ayant participé au tournoi de qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA de Washington/Saint-Domingue participera à la Coupe du monde féminine FIBA 2022", a précisé la FIBA. La Russie figurait dans le tournoi qualificatif avec la Belgique et les Etats-Unis, également qualifiés, et Porto Rico, éliminé. Douze équipes participeront à ce Mondial, organisé en Australie du 22 septembre au 1er octobre prochains. Pour le tirage, elles ont été réparties en deux pots. Les deux groupes comprendront trois équipes de chaque pot. Les Belgian Cats ont été placées dans le pot 1 en compagnie des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, de la France et de la Chine. Les Belges ne pourront pas être versées dans le même groupe que la France, qui appartient à la même zone géographique. Le deuxième pot comprend le Japon, la Serbie, la Corée du Sud, le Nigeria, la Bosnie-Herzégovine et donc l'équipe "à déterminer". (Belga)