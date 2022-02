Invasion de Ukraine - Ukraine: combats de rue en cours à Kharkiv, deuxième ville du pays

Des combats de rue entre forces ukrainiennes et armée russe sont en cours dimanche à Kharkiv (nord-est), deuxième ville d'Ukraine où les autorités ont rapporté une "percée" des troupes de Moscou, a constaté un journaliste de l'AFP.Les combats ont lieu depuis la matinée avec des blindés légers abandonnés ou en feu visibles dans les rues, tandis que les coups de feu et les explosions sporadiques résonnent dans la ville, en grande partie déserte, les habitants se terrant chez eux. Une colonne de quatre véhicules blindés TIGR russes est notamment laissée abandonnée et un camion militaire en feu, les combats se déroulant dans plusieurs endroits y compris dans le centre, selon le journaliste de l'AFP. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov, avait peu auparavant annoncé une percée des véhicules légers de l'ennemi russe" dans cette ville du nord-est de l'Ukraine, près de la frontière russe, qui compte 1,4 million d'habitants. "Les forces armées ukrainiennes éliminent l'ennemi", a-t-il ajouté. (Belga)