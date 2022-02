Invasion en Ukraine - Les forces terrestres russes entrent en Ukraine, premier mort chez les gardes-frontières

Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien depuis la Russie et le Bélarus jeudi matin, ont indiqué les garde-frontières ukrainiens qui ont fait état d'un premier mort dans leurs rangs depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine."Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe)", selon le communiqué des gardes-frontières. Il ajoute que "la plupart des unités de gardes-frontières ont été visées par des tirs dans ces mêmes régions". Une vidéo des gardes-frontières montre des véhicules militaires marqués de la lettre "Z" passer par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l'Ukraine. "Suite à des tirs de roquettes (...) depuis le territoire de la Crimée occupée, un garde-frontière a été tué", ont-ils encore dit. (Belga)