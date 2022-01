Invité, l'Australien Thanasi Kokkinakis va jusqu'au bout et décroche son premier titre

L'Australien Thanasi Kokkinakis, 145e mondial, 25 ans, bénéficiaire d'une invitation, a remporté le tournoi ATP 250 d'Adelaïde, épreuve sur surface dure dotée de 430.530 dollars samedi en Australie.Kokkinakis a battu en finale le Français Arthur Rinderknech, 26 ans, 58e mondial, en trois manches - 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) et 6-3 au bout de 2 heures et 38 minutes de jeu pour décrocher le premier titre ATP de sa carrière. Thanasi Kokkinakis avait sauvé deux balles de match contre le Croate Marin Cilic (N.4/ATP 29) la veille en demi-finale. L'Australien, qui avait joué sa première finale en 2017 à Los Cobos (battu par l'Américain Sam Querrey), s'était en effet imposé sur sa 7e balle de match en trois manches - 6-2, 3-6, 7-6 (12/10) - au bout de deux heures et 38 minutes aussi. (Belga)

