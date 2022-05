ION Hockey League - Partage 2-2 entre Gantoise et Racing dans la 1re manche de la finale messieurs

La Gantoise et le Racing ont partagé l'enjeu 2-2 lors de la première manche de la finale messieurs des playoffs de hockey sur gazon, la ION Hockey League, samedi dans les installations de Louvain-la-Neuve. Alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps, les Gantois de Pascal Kina ont laissé échapper leur avantage en seconde période, laissant aux deux équipes leurs chances intactes avant la manche retour, dimanche (16h00), toujours dans la cité universitaire.Les Gantois ont ouvert la marque sur penalty stroke par Pepijn Scheen, dès la 7e minute, avant de doubler l'écart dans le 2e quart-temps par le même joueur (25e). Cédric Charlier (53e) et Tanguy Cosyns (68e) ont égalisé pour les Bruxellois dans le dernier quart-temps (53e). Dimanche, la Gantoise tentera de décrocher son 2e titre national, 101 ans après celui de 1921, tandis que le Racing voudra inscrire à son palmarès un 6e sacre qu'il attend depuis 81 ans (1941). De son côté, le Léopold, sanctionné d'une série de forfaits pour des irrégularités dans la qualification de son joueur argentin Federico Monja et ainsi écarté des playoffs pour le titre, était obligé de passer par des barrages pour rester en division d'Honneur. Le club ucclois a fait samedi un grand pas en vue de son maintien. Les Bruxellois ont en effet battu Malines, 3e de la D1, par 6-2 dans la 1ère manche des barrages. Les buts du Léo ont été inscrits par Arthur Verdussen, Dimitri Cuvelier, Tom Degroote, Tom Boon (3x) . La manche retour aura lieu dimanche à Malines. (Belga)