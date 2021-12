IPM devient l'actionnaire principal de LN24

Le groupe de médias IPM (La Libre Belgique, La DH, L'Avenir, Paris Match...) entre au capital de la chaîne d'information en continu LN24, indiquent mercredi soir dans un communiqué commun François Le Hodey (CEO d'IPM) et les cofondateurs de LN24 Joan Condijts et Martin Buxant.Le capital de LN24 a été augmenté de 3 millions d'euros, dont 2,7 millions en provenance d'IPM, ajoute le communiqué. Le groupe médiatique devient ainsi l'actionnaire principal de la chaîne (68%). Les 300.000 euros supplémentaires restants viennent de Belfius, qui détient désormais 17% du capital. Du changement est en vue également du côté de la direction de LN24. Joan Condijts va ainsi quitter la chaîne pour "réorienter ses activités professionnelles vers un nouveau challenge". Martin Buxant reste en place et devient directeur de l'information. François Le Hodey devient quant à lui président exécutif de LN24. (Belga)