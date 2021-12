Iran: neuf morts dans une collision entre un minibus et un camion

Neuf personnes ont été tuées et 15 autres blessées mardi dans une collision entre un minibus et un camion dans le centre de l'Iran, a indiqué iribnews, le site de la télévision d'Etat.Le drame est survenu sur une autoroute dans le nord de la province d'Ispahan où le minibus s'est renversé après l'accident, a indiqué iribnews. Selon la police, la somnolence du chauffeur du camion était à l'origine de l'accident. Malgré le bon état général du réseau routier, l'Iran a l'un des taux de mortalité sur les routes les plus élevés au monde. (Belga)

