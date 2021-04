Irlande du Nord: Nouveaux heurts malgré les appels au calme de Londres et Dublin

Malgré les appels au calme de Londres, Dublin et Washington, de nouvelles violences ont éclaté jeudi soir en Irlande du Nord, agitée depuis une semaine par des heurts comme la province britannique n'en avait plus vus depuis des années.A Belfast, la police anti-émeute qui fait face aux manifestants républicains a reçu des pierres et cocktails Molotov alors qu'elle tentait d'empêcher la foule de se diriger vers ses homologues unionistes, a constaté un journaliste de l'AFP. Cela fait une semaine que la province britannique est agitée par ces heurts inédits depuis 1998, à grand renfort de jets de projectiles vers les forces de l'ordre et véhicules incendiés, principalement dans des zones loyalistes à majorité protestante. Ces violences, qui ont fait jusqu'ici plus de 50 blessés dans la police, font resurgir le spectre des 3.500 morts survenues lors des trois décennies qu'ont duré les "Troubles" entre républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande, et unionistes protestants, fervents défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni. Ces nouveaux heurts ont éclaté malgré les appels au calme plus tôt dans la journées des Premiers ministres britannique et irlandais, joignant leurs voix à celles des dirigeants d'Irlande du Nord, unionistes comme républicains, pour condamner ces "inacceptables" violences, dans un contexte de tensions et d'amertume dans le sillage du Brexit. Avant une séance extraordinaire du Parlement local, le gouvernement nord-irlandais, composé d'unionistes et de républicains, a publié un communiqué commun pour dénoncer des violences "complètement inacceptables et injustifiables, quelles que soient les inquiétudes", appelant à cesser "les attaques contre la police, les services publics et les communautés". Boris Johnson, qui a dépêché sur place son ministre de l'Irlande du Nord Brandon Lewis, s'est entretenu dans l'après-midi avec son homologue irlandais, Micheal Martin. "Soulignant que la violence est inacceptable, ils ont appelé au calme", a indiqué Dublin. "C'est par le dialogue et un travail sur les institutions mises en place par l'accord du Vendredi Saint (qui a mis fin aux Troubles en 1998) qu'il faut avancer". La Maison Blanche a également appelé au calme, se disant "préoccupée" par ces violences qui interviennent alors que Joe Biden, fier de ses origines irlandaises, avait déjà exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences du Brexit pour la paix dans la province. - "Paix en surface" - La tension était déjà palpable à Belfast en fin de journée, malgré le calme apparent. Des adolescents entassaient déjà des briques dans un chariot de supermarché, avait constaté un journaliste de l'AFP. Depuis l'accord du Vendredi Saint règne une "paix en surface", avance néanmoins Fiona McMahon, une habitante de 56 ans. "C'est profondément enraciné, ce n'est pas seulement à cause du Brexit", poursuit-elle, estimant qu'à Londres, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'en a "rien à faire d'ici". Le Brexit est venu fragiliser le délicat équilibre dans la province, en nécessitant l'introduction des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et Union européenne. Destinés à éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'UE, les contrôles se tiennent dans les ports nord-irlandais. Malgré une période de grâce pour permettre aux entreprises de s'adapter, ces nouvelles dispositions perturbent les approvisionnement et sont dénoncées par les unionistes comme une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et une trahison de la part de Londres. La semaine dernière, des violences avaient d'abord éclaté dans la ville de Londonderry, avant de gagner un quartier loyaliste de Belfast et ses environs pendant le week-end de Pâques. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une foule atteignant jusqu'à 600 personnes s'est rassemblée, selon la police. Des véhicules ont été incendiés dont un autobus en service, et des cocktails Molotov ont été lancés de part et d'autre de barrières métalliques qui séparent les quartiers catholique et protestant. - "Trahis" - "Nous n'avions pas vu des troubles de cette ampleur depuis plusieurs années à Belfast et ailleurs", a déclaré un responsable de la police, Jonathan Roberts, soulignant la participation aux heurts de jeunes d'à peine 13 ou 14 ans "encouragés" par des adultes. Depuis une semaine, 55 policiers ont été blessés au total, ainsi qu'un chauffeur de bus et un photojournaliste. La vice-Première ministre, la républicaine du Sinn Fein Michelle O'Neill, a accusé des groupes paramilitaires loyalistes d'inciter de jeunes adolescents à affronter la police. La ministre de la Justice Naomi Long (centriste), a elle dénoncé les promesses non tenues du gouvernement britannique sur le Brexit, exprimant sa "sympathie aux gens ici qui se sentent trahis". bur-jts-cdu/fjb (Belga)

