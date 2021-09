Ironlakes - Bram Van der Plas et Bieke Trenson remportent le 2e édition de l'Ironlakes

Bram Van der Plas a réussi son entrée sur la distance complète en remportant chez les messieurs la 2e édition de l'Ironlakes des Lacs de l'Eau d'Heure, seule épreuve belge de triathlon de longue distance calquée sur le format Ironman, dimanche sur le site de la Plate Taille, à Froidchapelle. Bieke Trenson s'est quant à elle imposée haut la main chez les dames.Pour sa première expérience sur la distance Ironman (3,8 km natation, 180 km vélo et 42,195 km à pied), Van der Plas a dominé l'épreuve de bout en bout, établissant un nouveau record de l'épreuve en 8h31:55. Il a devancé Antoine Didier de plus de 9 minutes (8h40:58) et le vainqueur de la 1ère édition de 2019, Hans Van Den Buverie, de près de 20 minutes (8h50:31). En 2020, l'organisation avait été contrainte d'annuler l'épreuve en raison de la crise sanitaire. Côté féminin, Trenson n'a jamais été mise en difficulté. En 10h20:40, elle a aussi établi une nouvelle marque chronométrique. Sa plus proche poursuivante, Heidi Wouters a fini à près de 25 minutes, en 10h45:06, tandis que Maryanne Octave, victorieuse en 2019, a fini en 11h08:17. Comme en 2019, c'est la distance semi-Ironman (1,9 km natation, 90 km vélo et 21,1 km à pied) qui a recueilli le plus de succès auprès des participants (749 partants). Pamphiel Pareyn a inscrit son nom au palmarès de cette édition, s'imposant en 3h57:58, devant le Namurois Victor Alexandre (3h59:47) et l'Allemand Fabian Rahn (4h08:05). Chez les dames, Alexandra Tondeur n'a pas connu de concurrence, bouclant la distance en 4h41:24. Silke Baumer a mis 22 minutes de plus (5h03:22), la Néerlandaise Debbie Ammerlaan complétant le podium (5h06:44). (Belga)