Ironman 70.3 - Marten Van Riel s'adjuge à Dubaï le 1er Ironman 70.3 de l'année

Marten Van Riel s'est adjugé la 1ère victoire de la saison sur le circuit Ironman 70.3 en remportant l'étape de Dubaï, une épreuve de triathlon de moyenne distance de triathlon, samedi aux Émirats arabes unis. Spécialiste de courte distance - il termina 4e des derniers JO de Tokyo - l'Anversois de 29 ans a amélioré le record de l'épreuve en signant la 2e meilleure performance mondiale sur la distance et décroche là son 2e succès sur ce circuit après l'Ironman 70.3 de Xiamen, en Chine, fin 2019, juste avant la pandémie. Bart Aernouts, vainqueur de la course en 2020, a pris la 7e place.Van Riel a bouclé les distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km à pied en 3h26:06, devançant le lauréat de l'an dernier, le Danois Daniel Baekkegard (3h27:54) et le Français Pierre le Corre (3h33:01). Le membre des Belgian Hammers, le relais mixte belge ayant terminé 5e des JO de Tokyo, n'a pas fait dans le détail, puisqu'il a mené la course de bout en bout depuis les premiers mètres de la natation jusqu'à la ligne d'arrivée. Seul Baekkegard l'a accompagné à vélo mais n'a pu suivre le rythme du triathlète belge dès le début du semi-marathon. Le champion olympique en titre, le Norvégien Kristian Blummenfelt, qui ambitionnait de battre son record sur la distance (3h25:21), n'a pris que la 10e place, à 23 minutes de Van Riel (3h49:07). Bart Aernouts, 5e en déposant son vélo à la 2e transition (juste devant Pieter Heemeryck, 2e en 2020 et qui a ensuite abandonné) a terminé à la 7e place, en 3h38:18, soit à 12:11 de son compatriote. Chez les dames, la victoire est revenue à l'Allemande Laura Philipp, en 3h53:03, devant la Suissesse Daniela Ryf (3h56:55) et la Britannique Lottie Lucas (4h07:03). (Belga)