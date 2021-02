Ismaël Bako et Hans Vanwijn ont quitté le groupe pour défier la République tchèque

Assurée de la première place de son groupe et déjà qualifiée pour l'Eurobasket 2022 après sa victoire contre le Danemark (88-65) samedi, l'équipe nationale belge de basket défiera lundi la République tchèque pour une sixième victoire de rang. Ismaël Bako et Hans Vanwijn ont quitté le groupe, en accord avec le staff, a annoncé dimanche lors d'une visioconférence de presse le sélectionneur national Dario Gjergja, qui a prolongé jusqu'en 2023.Le pivot Ismaël Bako, libéré par l'ASVEL Lyon-Villeurbane malgré ses obligations en Euroleague et auteur de 10 points samedi, va donc retourner dans son club français. Quant à Hans Vanwijn, il a rejoint sa famille pour raisons personnelles. Les douze Lions retenus pour défier les Tchèques seront connus ce dimanche soir. La rencontre de lundi ne devrait en rien changer le statut de la Belgique pour le tirage au sort des groupes de l'Eurobasket 2022, prévu le 10 mars. Gjergja devrait malgré tout profiter de ce match pour tester de nouvelles choses. "Nous verrons à quel point en ce qui concerne le temps de jeu", a avancé le Croate. Pierre-Antoine Gillet a lui insisté sur la bonne ambiance qui règne dans un groupe élargi qu'il compare volontiers à une "grande famille". "Je suis un peu la transition dans ce groupe car beaucoup de nouveaux talents émergent. Cela prouve qu'il y a eu du travail réalisé en amont. On arrive encore, après tant d'années à réaliser nos objectifs, c'est beau", a ajouté Gillet en faisant référence à cette cinquième qualification de rang pour l'Euro. Lors de cette même conférence de presse, Jacques Stas, manager de l'équipe nationale, a annoncé la prolongation de contrat de Dario Gjergja jusqu'au terme de la Coupe du monde 2023. Également entraîneur principal d'Ostende, le technicien belgo-croate a succédé à Eddy Casteels en 2018 à la tête des Lions. Prévu initialement en 2021 mais reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Europe se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). Lundi, la Belgique sera opposée à la République tchèque (15h30) pour la 6e et dernière journée des qualifications du groupe C. (Belga)