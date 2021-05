Israël a détruit un système de tunnels dans la bande de Gaza

La confusion et le chaos se prolongent vendredi entre Israël et la bande de Gaza, après une nouvelle nuit de violences. L'armée israélienne rapporte avoir envoyé 160 avions vers la bande de Gaza pour détruire un réseau de tunnels exploités par le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la région.Selon le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, le système de tunnels appelé Metro fonctionnait comme une "ville sous la ville". L'ampleur des dégâts infligés à ce réseau reste indéterminée. Les deux parties sont entrées dans une nouvelle phase du conflit qui prend de l'ampleur depuis plusieurs jours. Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un "problème de communication en interne". Quelque 1.800 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza pour frapper le territoire israélien cette semaine. Israël a signalé huit décès à cause de ces attaques. Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont fait 119 morts et 830 blessés. (Belga)