Issu des qualifications, Zizou Bergs remporte un deuxième sacre en Challenger

Zizou Bergs n'en finit plus d'étonner. Déjà vainqueur à Saint-Pétersbourg après s'être extirpé des qualifications, le Belge a réitéré son exploit à Lille, moins d'un mois après son titre en Russie. Dimanche en finale du tournoi français, joué en salle sur surface dure et doté de 66.640 euros, Bergs, 329e joueur mondial, a battu le Français Grégoire Barrère, tête de série N.1 et 117e mondial, sur le score de 4-6, 6-1, 7-6 (5) après 1h52 de jeu.Bergs a perdu la première manche (6-4), comme la veille en demi-finale contre un autre Français, Quentin Halys (ATP 214). Mais le Limbourgeois de 21 ans a décidément des ressources physiques et mentales. Pourtant opposé à un joueur expérimenté, qui compte plusieurs participations en Grand Chelem à son actif, il a brillamment remporté la seconde manche (6-1) avant de mener la vie dure à Barrère dans le set décisif. Performant sur sa mise en jeu, Bergs a également mis la pression sur la mise en jeu du Parisien, double vainqueur du tournoi lillois (2018, 2019). Après avoir loupé deux balles de match à 6-5, il a dominé le tie break pour s'adjuger un deuxième titre en Challenger, l'antichambre du circuit principal. Lundi au prochain classement ATP, Zizou Bergs occupera le ranking le plus haut de sa jeune carrière. Il devrait figurer aux alentours de la 265e place. (Belga)