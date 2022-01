Italie: Berlusconi sort de l'hôpital après une semaine

L'ex-chef du gouvernement et milliardaire italien Silvio Berlusconi, 85 ans, est sorti lundi de l'hôpital de Milan où il avait été admis il y a huit jours pour des examens, a constaté un photographe de l'AFP.M. Berlusconi, qui portait chapeau et masque chirurgical, est sorti de l'hôpital San Raffaele peu après 12H30, accompagné par sa compagne, Marta Fascina, une ancienne mannequin de 53 ans sa cadette. Il a salué les carabiniers en faction et les journalistes avant de s'engouffrer dans une berline. M. Berlusconi avait été admis à l'hôpital San Raffaele initialement pour des examens de routine mais il a été retenu par la suite en raison d'une infection. Le milliardaire, qui fut trois fois chef de gouvernement entre 1994 et 2011, a subi une opération à coeur ouvert en 2016 et séjourné plusieurs fois à l'hôpital ces derniers mois. En septembre 2020, après avoir été hospitalisé 11 jours pour une pneumonie due au Covid-19, il avait raconté avoir échappé de peu à la mort. Et en 2021, il a multiplié de nouveau les hospitalisations à Milan et Monaco, en raison de problèmes d'arythmie cardiaque, d'une chute à son domicile ou des séquelles du Covid. Son entourage avait récemment confié qu'il se sentait comme "un lion blessé" après avoir échoué à se faire élire à l'élection présidentielle, qui a abouti samedi à la réélection du président sortant, Sergio Mattarella. (Belga)