Italie: l'ancien président du conseil Conte à la tête du Mouvement cinq étoiles

L'ancien président du conseil des ministres d'Italie, Giuseppe Conte, a été élu à la tête du Mouvement cinq étoiles. Plus de 62.000 membres (92,8%) du parti populiste l'ont élu lors d'un scrutin en ligne, a annoncé vendredi soir le Mouvement co-fondé par l'humoriste Beppe Grillo."Le travail intense de ces derniers mois a finalement porté ses fruits", a réagi le juriste sur Facebook. Le Mouvement cinq étoiles, populiste et antisystème, compte actuellement quatre ministres au sein de la coalition dirigée par Mario Draghi. Le mouvement se trouvait sans leader politique depuis janvier 2020, après le retrait de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Vito Crimi occupait jusqu'ici la présidence ad interim. Le nouveau président était en conflit depuis plusieurs mois avec Beppe Grillo, le co-fondateur du mouvement reprochant au juriste un manque de vision politique. Giuseppe Conte, qui fêtera ses 57 ans ce dimanche, a été président du conseil entre juin 2018 et février 2021. (Belga)