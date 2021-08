Italie : l'ex-Premier ministre Conte prend la tête du Mouvement 5 Etoiles

L'ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte a officiellement pris samedi les rênes du Mouvement 5 Etoiles (M5S), le plus grand parti au parlement à Rome, aujourd'hui profondément divisé et à la traîne dans les sondages d'opinion.M. Conte, qui a démissionné de ses fonctions en janvier, était pressenti voici plusieurs mois pour reprendre les commandes du M5S et réanimer cette formation se revendiquant "antisystème". Mais sa nomination a été retardée par des luttes picrocholines. Un vote en ligne, qui a réuni quelque 62.000 personnes et pour lequel M. Conte était le seul candidat, a confirmé sa nomination tard vendredi soir avec près de 93% des voix. Giuseppe Conte a promis de continuer à soutenir Mario Draghi, qui a pris en février la tête d'un gouvernement d'union nationale chargé de remettre à flot l'Italie, dont l'économie a été terrassée par la pandémie de Covid-19. Il a dit au quotidien Il Fatto Quotidiano que le M5S oeuvrerait à "apporter une coopération loyale au gouvernement d'un pays qui doit encore sortir de l'urgence sanitaire". Giuseppe Conte a été à la tête de deux gouvernements formés par des coalitions menées par le Mouvement 5 Etoiles mais n'a jamais été élu. Il avait été porté au pouvoir après la retentissante victoire aux législatives de 2018 du M5S, fondé par un humoriste dans le sillage de la crise financière de 2008. (Belga)