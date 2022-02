Italie: près de 600 migrants secourus en haute mer

Près de 600 migrants ont été secourus durant la nuit de lundi à mardi en haute mer, à environ 100 km de la Sardaigne, ont annoncé les garde-côtes italiens qui ont également récupéré le corps d'une personne décédée.Un grand navire, le Diciotti, ainsi que trois vedettes des garde-côtes ont participé au sauvetage de 573 migrants "en difficulté à bord de deux bateaux de pêche surchargés, à la merci des vagues, dans des conditions météo défavorables et prévues pour empirer dans les heures suivantes", indique un communiqué. Le sauvetage a été effectué dans la zone de compétence italienne (SAR, search and rescue) par les vedettes qui ont transbordé les migrants à bord du Diciotti. "Parmi les personnes secourues figure une personne décédée qui, selon les dires des migrants, serait morte depuis plusieurs jours", précise le communiqué. Parmi les migrants figurent 59 mineurs d'âge, dont un grand nombre sont non-accompagnés, ainsi qu'une personne dont l'état de santé a entraîné un transfert urgent à terre. Le Diciotti se dirige actuellement vers le port sicilien d'Augusta où seront débarqués les migrants, conclut le communiqué. Le froid et le mauvais temps en mer ne semblent pas avoir découragé cette année les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer, dont 10.570 sont arrivés depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM). Au moins 229 sont morts au cours de leur tentative. En ajoutant ceux qui sont arrivés par voie terrestre, un total d'au moins 11.986 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année, indique l'OIM. (Belga)