Italie: un séisme près de la Sicile provoque la peur mais pas de dégâts

Une séisme de magnitude 4,4 s'est produit mardi soir au large de la Sicile sans provoquer de dégâts mais créant la panique au sein de la population des villes les plus proches, ont annoncé les médias italiens.Selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), le séisme d'une magnitude de 4,4, annoncée dans un premier temps de 4,6, s'est produit en mer, à 21H12 GMT, à quelques kilomètres de la côte est sicilienne et à une profondeur de 30 km. "Les pompiers sont en reconnaissance sur le territoire à titre de précaution. L'absence de demandes de secours est confirmée, des contrôles sont en cours en ville pour vérifier l'existence de dégâts légers sur deux immeubles", ont écrit les pompiers de Raguse, dans l'est de la Sicile, sur Twitter. Le président de la région Sicile Nello Musumeci a indiqué qu'il n'y avait aucune personne blessée, selon l'agence AGI, tandis que le maire de Syracuse, Francesco Italia, a fait état de "nombreuses personnes descendues dans la rue par peur", selon la même source. (Belga)

