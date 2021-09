ITF Caldas da Rainha - Marie Benoit se hisse au deuxième tour

Marie Benoit s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi ITF de Caldas da Rainha, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, mercredi au Portugal. L'Eupenoise, 267e mondiale, s'est imposée 6-2, 6-0 en 1h14 contre la Portugaise Sara Lanca (WTA 1073).Au deuxième tour, Benoit affrontera la Roumaine Ioana Loredana Rosca (WTA 390) qui s'est imposée 4-6, 6-3, 7-6 (4) contre l'Australienne Lizette Cabrera, 163e mondiale et tête de série N.6. Rosca est la partenaire de double de Marie Benoit au Portugal où elles forment la tête de série N.4. Elles affronteront la Japonaise Kyoka Okamura et la Serbe Natalija Stevanovic au premier tour. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.