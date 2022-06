ITF de Brasov: Lara Salden s'arrête dès le premier tour en simple

Lara Salden (WTA 379) n'a pu aller plus loin que le premier tour du tournoi ITF de Brasov, mercredi en Roumanie. Elle s'y est inclinée en deux sets 6-2 et 6-3 devant la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie (WTA 371) dans cette épreuve jouée sur terre battue et qui offre 60.000 dollars de prix.Salden, 23 ans, compose avec la Hongkongaise Eudice Chong la première tête de série en double. Elles seront opposées en quarts de finale aux soeurs ukrainiennes Maryna et Nadiya Kolb après avoir été dispensées de premier tour. (Belga)