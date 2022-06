ITF Ilkley - Yanina Wickmayer battue par la tête de série N.1

La marche était un peu trop haute pour Yanina Wickmayer (WTA 670) contre la Hongroise Dalma Galfi (WTA 98), tête de série N.1 du tournoi de tennis ITF d'Ilkley. La Belge de 32 ans, revenue cette année à la compétition après être devenue maman, s'est inclinée en deux sets - 6-4, 6-3 - et 1h11 de jeu au 2e tour de cette épreuve jouée sur gazon et dotée de 100.000 dollars, jeudi dans le nord de l'Angleterre.Mercredi, Wickmayer s'était imposée sur un double 6-2 contre la toute jeune joueuse britannique Mingge Xu, 14 ans à peine et 1177e à la WTA. Ancienne 12e mondiale, elle devrait effectuer un large bond en avant lundi à la parution du prochain classement. L'Anversoise est aussi engagée dans le tableau du double. Elle et l'Australienne Arina Rodionova défieront en quarts de finale, dans le courant de la journée de jeudi, les invitées britanniques Sonay Kartal et Nell Miller. La semaine dernière, Wickmayer est passée proche d'intégrer le tableau final à Rosmalen. Après une victoire au premier tour des qualifications, son premier succès sur le circuit WTA depuis août 2020, celle qui est revenue à la compétition en février après avoir donné naissance a échoué au second tour. (Belga)