ITF Joué-les-Tours - Yanina Wickmayer battue en finale du double, Magali Kempen en demi-finales du simple

Yanina Wickmayer, associée à l'Allemande Mona Barthel, a été battue en finale du double au tournoi de tennis ITF de Joué-lès-Tours, une épreuve sur surface dure dotée de 25.000 dollars, vendredi en France. La paire belgo-allemande s'est inclinée 2-6, 6-4 et 10/6 dans le super tie-break face aux Britanniques Emily Appleton et Ali Collins.Yanina Wickmayer avait été éliminée jeudi sur un double 6-4 u 2e tour du simple par la Britannique Jodie Anna Burrage (WTA 209/N.3). La Belge de 32 ans est revenue à la compétition et débute par des tournois de catégorie ITF avec des invitations. Depuis son retour après sa maternité, Yanina Wickmayer a joué deux tournois à Porto (un 15.000 et un 25.000 dollars) cette année avec une élimination au premier tour à chaque fois. Magali Kempen (WTA 439), 24 ans, est aussi engagée dans le tournoi français en Indre-et-Loire, où elle s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du simple en battant la Croate Tereza Mrdeza (WTA 231/N.4) 7-6 (7/4), 1-6, 6-1. La joueuse belge de 24 ans affrontera samedi pour une place en finale la Suissesse Arlinda Rushiti (WTA 498). (Belga)