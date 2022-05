ITF Koper - Ysaline Bonaventure éliminée aux portes de la finale

Ysaline Bonaventure a été éliminée en demi-finale du tournoi ITF de Koper, joué sur terre battue et doté de 60.000 dollars, samedi en Slovénie.Bonaventure, 198e mondiale et tête de série N.5, s'est inclinée en deux sets 6-4, 6-1 face à l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 212e mondiale et tête de série N.6. La rencontre a duré 1 heure et 15 minutes. En finale, Lazaro Garcia affrontera l'Autrichienne Julia Grabher, 155e mondiale et tête de série N.2, ou la Liechtensteinoise Kathinka von Deichmann (WTA 241). (Belga)