ITF Landisville - Greet Minnen se hisse en quarts de finale

Greet Minnen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi ITF de Landisville jeudi aux États-Unis. La Campinoise, 103e mondiale et tête de série N.4, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-2 en 1h18 contre la Japonaise Mai Hontama (WTA 223) issue des qualifications.La rencontre avait débuté à 17h30 heure belge mais a été interrompue plusieurs heures à cause de la chaleur. En quarts de finale, Minnen affrontera la Japonaise Mayo Hibi (WTA 215), issue des qualifications, ou l'Américiane Caty McNally, 136e mondiale et tête de série N.8.