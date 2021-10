ITF LES FRANQUESES DEL VALLES - Zanevska, en finale et dans le Top 100 : "Le plus important, c'est que je progresse"

Maryna Zanevska (WTA 103) a fait d'une pierre deux coups, samedi, au tournoi ITF sur dur de Les Franqueses del Valles, doté de 80.000 dollars, en Espagne. Victorieuse par abandon après un premier set remporté 6-3 contre la Serbe Nina Stojanovic (WTA 111), la Belge d'origine ukrainienne, 28 ans, disputera non seulement une nouvelle finale, mais surtout, elle intégrera pour la première fois le Top 100 à la WTA."Honnêtement, j'essaie de ne pas y penser, car ma semaine n'est pas terminée", a-t-elle confié à Belga. "J'ai encore une finale à disputer ce dimanche. Et ensuite, je pourrai savourer ce que je considère comme un bonus. Je suis évidemment très heureuse que je n'aurai plus que deux chiffres à côté de mon nom au classement WTA. Cela va me permettre de participer à de plus grands tournois, comme les levées du Grand Chelem, et de gagner également plus d'argent. Ceci dit, le plus important, c'est que j'ai le sentiment que je progresse semaine après semaine. Que je sois 99e, 95e, 105e, ou 80e, ce n'est qu'un nombre et ce que je voudrais surtout, c'est de pouvoir continuer dans cette voie et de m'améliorer encore et encore. Et qui sait jusqu'où cela peut me mener." Maryna Zaveska, qui n'était encore que 250e en début d'année, est déjà assurée de figurer au 93e rang lors de la parution du nouveau classement WTA, lundi. La native d'Odessa devrait même être 81e si elle remporte sa finale, ce dimanche, contre la Suissesse Ylena In-Albon (WTA 203). "Je suis venue ici en Espagne sans grandes attentes", a-t-elle poursuivi. "Je n'avais pas pu disputer de match ces six dernières semaines en raison d'une blessure (Ndlr : une petite déchirure aux adducteurs). J'ai dû gérer mes entraînements et je n'ai pu disputer qu'un set avant de partir. Je n'étais donc pas vraiment prête tennistiquement, mais mentalement, j'avais une énorme envie de mordre dans la balle. Le tennis est parfois un peu fou", a-t-elle souri. "J'ai trouvé les solutions. J'ai avancé match après match. Et je me réjouis de tout ce qui m'arrive." (Belga)

