ITF Nottingham - Victoire d'Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 64) a remporté le tournoi ITF sur gazon de Nottingham, dimanche en Grande-Bretagne.En finale de cette épreuve sur gazon dotée de 100.000 dollars, la Vilvordoise, tête de série N.1, s'est imposée 6-0, 6-4 face à l'Australienne Arina Rodionova (WTA 168), issue des qualifications, en 1 heure et 14 minutes. C'est le 12e titre ITF d'Alison Van Uytvanck, qui compte aussi quatre titres WTA à son palmarès: Québec (2017), Budapest (2018 et 2019) et Tachkent (2019) et un titre en 125K Series à Taipei (2013). Le tournoi de Nottingham servait de préparation à Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem qui débutera le 28 juin à Londres. (Belga)