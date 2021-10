ITF Poitiers - Lara Salden qualifiée pour les quarts de finale en double

Lara Salden s'est qualifiée pour les quarts de finale du double du tournoi ITF de Poitiers, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, mercredi en France. Avec l'Indienne Prarthana Thombare, Salden s'est imposée en deux sets 6-2, 7-6 (10) contre l'Autrichienne Julia Grabher et la Suissesse Simona Waltert.Plus tôt mercredi, Salden avait été éliminée au premier tour en simple. La Limbourgeoise, 365e mondiale, avait été battue par la Française Harmony Tan, 109e mondiale et tête de série N.2, en deux sets 6-4, 6-2. (Belga)