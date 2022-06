ITF Surbiton - Yanina Wickmayer éliminée au premier tour

Yanina Wickmayer a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis de Surbiton, une épreuve du circuit ITF dotée de 100.000 dollars et jouée sur gazon, jeudi en Grande-Bretagne. La joueuse belge, 556e mondiale, s'est inclinées 6-3, 6-3 en 1 heures et 11 minutes face à la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 120e mondiale et 6e tête de série.Depuis son retour de maternité en février dernier, Yanina Wickmayer, qui fut 12e mondiale en avril 2010 et demi-finaliste de l'US Open la même année, a repris sur le circuit des tournois ITF. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck, 60e joueuse mondiale et tête de série N.2, s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant 6-3, 6-4 la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 137). La rencontre a duré 1 heure et 4 minutes. Eliminée au deuxième tour de Roland-Garros la semaine passée, Van Uytvanck disputait son premier match de la saison sur gazon. Elle affrontera en huitièmes de finale l'Américaine Alycia Parks (WTA 132), qui a écarté 6-3, 6-4 la Croate Jana Fett (WTA 258), issue des qualifications. (Belga)