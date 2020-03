Jacky Mathijssen succède à Johan Walem comme sélectionneur des espoirs belges

La Fédération belge de football (RBFA) a annoncé samedi la nomination de Jacky Mathijssen en tant que sélectionneur de l'équipe nationale espoirs (U21). Mathijssen, 56 ans, succède à Johan Walem, devenu sélectionneur de Chypre.Mathijssen s'occupait depuis juillet 2018 des U19 belges. Il est remplacé à ce poste par Wesley Sonck alors que Thierry Siquet devient sélectionneur des U18. "Nous sommes très satisfaits que Jacky Mathijssen ait accepté sa nouvelle mission", a déclaré Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges et directeur technique de la fédération. "Il s'agit d'une promotion interne pour le bon travail qu'il a fourni avec les U19." Mathijssen s'est dit "content et fier" de cette promotion. "Ce ne sera naturellement pas évident de nous qualifier pour le prochain Euro espoirs. Nous devrons prendre plus de points que lors du tour aller (7 sur 12). Mais notre tâche la plus importante, avec Thomas Buffel (qui le suit comme adjoint, ndlr), sera de faire évoluer nos Espoirs de la même façon que notre équipe A, et ce, dans le but de faciliter le passage des joueurs d'une équipe à l'autre. Le fait que nous travaillions déjà de la sorte avec les U19 a évidemment joué un rôle important." (Belga)