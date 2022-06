Jago Geerts 4e du GP d'Indonésie, Tom Vialle l'emporte et prend les commandes du général

Jago Geerts (Yamaha) a pris la 4e place finale du GP d'Indonésie en MX2, 12e manche du championnat du monde de motocross, dimanche sur le parcours de Samota. La victoire est revenue au Français Tom Vialle (KTM), nouveau leader du classement général.Deuxième de la première course derrière le Français Tom Vialle, Geerts a ensuite dû se contenter de la 5e position dans la seconde course. Avec un total de 38 points, il termine au pied du podium de la course, remportée autoritairement par Vialle, qui signe un 7e succès cette saison. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 3e puis 2e, et le Français Thibault Benistan (Yamaha), 4e puis 3e, complètent le podium du jour. Au championnat du monde, Vialle a fait le plein de points et empoche 50 unités grâce à cette double victoire. Il compte désormais 502 points, soit quatre de plus que Jago Geerts (498). Laengenfelder est 3e avec 395 points. La seconde manche en MXGP est prévue dans la foulée. Aucun Belge n'est présent en Indonésie dans la catégorie reine. Le prochain rendez-vous aura lieu le 17 juillet sur le circuit de Loket, théâtre du GP de République tchèque. Le Grand Prix de Belgique se déroulera le 24 juillet à Lommel. (Belga)