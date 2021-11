Jago Geerts (Yamaha) remporte le Grand Prix de Lombardie en MX2

Jago Geerts (Yamaha) est revenu à 7 points de la deuxième place du championnat du monde de MX2 grâce à sa victoire au Grand Prix de Lombardie, 17e et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde de motocross, dimanche à Matoue.Le Limbourgeois, 21 ans, décroche la 9e victoire de sa carrière en Grand Prix et la deuxième de l'année après son succès à Lommel au mois d'août. Le Français Maxime Renaux (Yamaha), sacré champion du monde le week-end dernier, avait remporté la première manche et fut deuxième de la seconde, il termine deuxième au classement du GP. Deuxième de la première manche lui et vainqueur de la seconde (prépondérante), Jago Geerts gagne et marque 47 points pour 38 au Français Tom Vialle (KTM), 3e de la première manche et 4e de la seconde, et qui termine 3e du Grand Prix. Le Limbourgeois, 21 ans, a été vice-champion du monde l'an dernier et 3e en 2019. Avec 563 points, il revient à sept points de Vialle (570) pour la 2e place au Mondial derrière Maxime Renaux (689) déjà sacré. Côté belge encore, Julian Vander Auwera (Kawasaki) a terminé 25e (24e et 26e) juste devant Florent Lambillon (KTM) 26e (25e et 25e). Le dernier rendez-vous est programmé mercredi à Mantoue encore sur le même circuit sablonneux avec le Grand Prix de la Ville de Mantoue. (Belga)