Jan Bakelants est positif au coronavirus et met un terme à sa saison

Le cycliste Jan Bakelants a été testé positif au coronavirus. Placé en isolement, le cycliste de Circus-Wanty Gobert-Tormans met un terme à sa saison."Bakelants a présenté quelques symptômes légers ce vendredi, à son retour d'entraînement à son domicile, et a ensuite subi un nouveau test PCR", a expliqué son équipe dans un communiqué, samedi. "La cellule médicale Circus-Wanty Gobert-Tormans a reçu ce vendredi soir notification du test PCR positif, suite auquel Jan Bakelants a été placé en isolement." Bakelants avait été testé négatif à la veille de la Flèche Brabançonne, et ne présentait aucun symptôme le jour et le lendemain de l'épreuve, précise encore son équipe. Bakelants devait disputer Gand-Wevelgem dimanche. Il sera remplacé par Ludwig De Winter. Dans le communiqué, Circus-Wanty Gobert souligne que sa priorité "reste la bonne santé des coureurs et du staff". "Aucun membre de l'équipe n'ayant eu de contact avec Jan Bakelants depuis son retour à son domicile mercredi soir après la Flèche Brabançonne, et tous les tests PCR effectués mardi soir s'étant révélés négatifs, aucun autre membre de l'équipe ne devra être mis en quarantaine. L'ensemble de l'équipe (coureurs et staff) sera cependant, conformément au protocole médical de reprise des compétitions de l'UCI, retesté avant les prochaines participations en compétition." "Jan Bakelants a subi un test PCR mardi soir, à la veille de la Flèche Brabançonne, qui, comme le reste de l'équipe, révélé négatif", détaille le docteur Joost De Maeseneer, médecin chef de l'équipe. "Jan a pu disputer la Flèche Brabançonne sans ennui, avant de rentrer mercredi soir à son domicile. Il s'est encore entraîné normalement jeudi, sans présenter de symptômes. Jan s'est à nouveau entraîné seul ce vendredi. A son retour, il présentait des symptômes légers et a subi un nouveau test PCR, qui s'est révélé positif. La santé de Jan est bonne, et les symptômes restent légers. Conformément au protocole médicale de notre équipe et de l'UCI, Jan restera à l'isolement à son domicile au moins durant les sept prochains jours, et ne s'alignera plus en compétition cette saison 2020." (Belga)