Japon: 27 morts présumés dans l'incendie d'un immeuble à Osaka

Vingt-sept personnes étaient présumées mortes dans l'incendie vendredi d'un immeuble commercial dans un quartier central d'Osaka, la principale métropole de l'ouest du Japon, selon les pompiers locaux interrogés par l'AFP."Ving-sept personnes sont en arrêt cardio-respiratoire", a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers, une expression utilisée au Japon pour parler de décès encore non officiellement confirmés par un médecin. Une 28e personne a été évacuée blessée. "Le feu a été détecté à 10H18 du matin (02H18, heure de Bruxelles) au quatrième niveau de cet immeuble de huit étages", a ajouté ce porte-parole, précisant que le sinistre a pu être éteint environ une demi-heure plus tard. Les chaînes de télévision montraient des dizaines de pompiers à pied d'?uvre à l'intérieur et devant cet étroit immeuble de bureaux, dont l'étage sinistré était repérable de l'extérieur à ses fenêtres brisées et noircies. L'étage ravagé par les flammes accueillait une clinique, selon les médias locaux. La cause du sinistre n'était pas déterminée pour l'heure. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.