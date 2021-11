Jeffrey Herlings gagne le GP de Lombardie devant Romain Febvre, Tim Gajser lâche du lest

Jeffrey Herlings (KTM) a remporté le Grand Prix de Lombardie, 17e et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde de motocross, dimanche à Matoue. Le Néerlandais devance le Français Romain Febvre (Kawasaki), vainqueur de la première manche et deuxième de la seconde. Herlings a terminé 2e de la première manche et a remporté la seconde (prépondérante).Les deux pilotes marquent cependant le même nombre de points (47) et au classement du championnat du monde Febvre (661 points) devance Jeffrey Herlings (658) de trois unités. Jeffrey Herlings en profite pour ajouter une 98e victoire en Grand Prix à son palmarès et se rapproche inexorablement du record de Stefan Everts (101). Le Slovène Tim Gajser (Honda) perd une place au Mondial et concède de précieux points (646). Il est désormais à 15 unités de Febvre avant la dernière épreuve mercredi. Le tenant du titre avait terminé 8e de la première manche, pénalisé de cinq places et a fini 3e de la seconde. Il est 4e de ce GP de Lombardie derrière l'Italien Antonio Cairoli (KTM) pour l'avant-dernier Grand Prix de sa carrière. Côté belge Brent Van Doninck (Yamaha) a terminé 15e (14e et 17e), Kevin Strijbos (Yamaha) 32e (28e et 30e). Jeremy Van Horebeek (Beta) a été contraint à l'abandon dès le premier tour de la première manche finissant 11e de la seconde. Il est 16e du Grand Prix. Le dernier rendez-vous est programmé mercredi à Mantoue encore sur le même circuit sablonneux avec le Grand Prix de la Ville de Mantoue. (Belga)