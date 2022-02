Jelena Ostapenko remporte un cinquième titre WTA

Jelena Ostapenko (WTA 21) a battu la Russe Veronika Kudermetova (WTA 31) en finale du tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, une épreuve sur surface dure dotée de 703.580 dollars, samedi aux Émirats arabes unis. Elle s'est imposée 6-0, 6-4 après 66 minutes de jeu.La Lettone a décroché le 5e titre de sa carrière, elle qui avait ouvert son compteur avec fracas en triomphant à Roland-Garros en 2017. Depuis lors, elle avait remporté les tournois de Séoul (2017), Luxembourg (2019) et Eastbourne (2021). Ce succès lui assure aussi un retour dans le top 15 mondial, elle qui figurera au 13e rang lundi. Kudermetova est passée à côté d'un second titre en simple, elle qui a disputé sa 5e finale sur le circuit. Associée à Elise Mertens, elle aura l'occasion de se racheter en double. Kudermetova et Mertens retrouveront Jelena Ostapenko, associée à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok. C'est la première fois que deux joueuses s'affrontent en finale du simple et du double dans le même tournoi WTA depuis Lugano en 2018. (Belga)