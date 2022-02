Jenna Wyns surprend Elise Vanderelst et lui résiste jusqu'au bout sur le cross court

Jenna Wyns a remporté le cross court de l'épreuve de CrossCup de dimanche à Diest, qui compte également comme championnat de Flandre de cross-country.C'est Annelies Nijssen, 19 ans, qui a pris l'initiative dans la course pour finalement terminer à la 3e place. Tout le monde a dû s'incliner lorsque Jenna Wyns a décidé d'accélérer, y compris la championne d'Europe indoor Elise Vanderelst. Cette dernière a essayé de dépasser Wyns dans la dernière ligne droite, mais elle a finalement échoué à deux centièmes après un sprint étriqué. "Elise n'est pas une adversaire facile", a expliqué une Wyns heureuse après coup. "Elle à un peu glissé à 200 mètres de la fin et ça a joué en ma faveur. J'étais encore malade la semaine passée. J'ai hésité jusqu'au dernier moment, mais je suis contente d'avoir finalement pris le départ. Ce sont des semaines chargées qui m'attendent car je courrai encore les CrossCup d'Hannut (20/2) et Bruxelles (6/3), mais aussi le championnat de Belgique indoor à Louvain-la-Neuve (26/2). Au classement de la CrossCup, Vanderelst demeure confortablement en tête. Elle comptait 20 points d'avance sur Wyns, qui ne sont maintenant plus que 15. (Belga)